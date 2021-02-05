На пост вице-премьер-министра по реинтеграции может быть предложен Виорел Чиботару, бывший министр обороны и почетный председатель Центра НАТО в Молдове. Информацию об этом сообщил телеграм-канал «Мамалыга и Токана».

«Знаете, у Санду был шанс выйти из этого перформанса красиво, представив команду профессионалов. В конце концов, представив кабинет настоящих профессионалов. Вместо этого она и Гаврилицэ с удовольствием впряглись в фарс. В представленном кабинете от силы 2-3 человека, к честности, порядочности и намерении служить интересам Республики Молдова которых у нас нет вопросов. Остальные – лютый трэш, коньюнктурщики, записные проевропейцы, пронатовцы и русофобы», – написал автор.

Напомним, что Виорел Чиботару выступает за отмену статуса нейтралитета нашей страны, считая его «устаревшим». Также в бытность министром обороны он заявил, что «Молдова и НАТО разделяют общие ценности и идеалы».