Бывший советник по межэтническим отношениям аппарата президента Игоря Додона Сергей Мишин отправится в Россию с целью консолидации диаспоры и урегулирования вопросов, возникающих у граждан Молдовы. О таком решении сообщил председатель ПСРМ Игорь Додон.

Лидер социалистов Игорь Додон напомнил, что Сергей Мишин по роду своей предыдущей работы занимался молдавско-российскими отношениями и вопросами молдавской диаспоры в странах СНГ.

«Он активно проявил себя в сфере сотрудничества между районами Республики Молдова и регионами Российской Федерации, которые заключили соглашения о побратимстве; содействовал в организации культурно-массовых и торгово-экономических мероприятий на территории России. В 2020 году, в разгар пандемии, принимал участие в возвращении граждан Молдовы из России на родину», – сказал председатель ПСРМ

Игорь Додон также отметил, что до сих пор получает множество обращений от наших соотечественников, находящихся в странах СНГ.