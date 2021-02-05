ПСРМ приняла решение не поддерживать правительство Гаврилицэ. Окончательное решение политформирования сообщил председатель партии Игорь Додон в ходе прямой трансляции.

«Мы не будем голосовать на следующей неделе за правительство Гаврилицэ. Решение окончательное. Мы обсудили это с коллегами из фракции ПСРМ, Так что, госпожа Гаврилицэ, будьте уверены, на следующей неделе вы не станете премьером», – заявил Додон.

Лидер ПСРМ объяснил, при каких условиях социалисты могут проголосовать за правительство.

«Мы можем проголосовать за правительство только в случае, если будем представлены в этом правительстве. Если наша программа частично или полностью будет отражена в программе кабмина, и в кабмине будут представители ПСРМ или профессионалы, которых ПСРМ поддерживает, тогда мы проголосуем. В ином случае, возможны досрочные выборы в июне», – заявил Игорь Додон.