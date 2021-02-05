Пятница, 5 февраля 2021, 16:18

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Додон: ПСРМ приняла окончательное решение по правительству Гаврилицэ

Додон: ПСРМ приняла окончательное решение по правительству Гаврилицэ
05 февраля
11:18 2021
Версия для печати

ПСРМ приняла решение не поддерживать правительство Гаврилицэ. Окончательное решение политформирования сообщил председатель партии Игорь Додон в ходе прямой трансляции.

«Мы не будем голосовать на следующей неделе за правительство Гаврилицэ. Решение окончательное. Мы обсудили это с коллегами из фракции ПСРМ, Так что, госпожа Гаврилицэ, будьте уверены, на следующей неделе вы не станете премьером», – заявил Додон.

Лидер ПСРМ объяснил, при каких условиях социалисты могут проголосовать за правительство.

«Мы можем проголосовать за правительство только в случае, если будем представлены в этом правительстве. Если наша программа частично или полностью будет отражена в программе кабмина, и в кабмине будут представители ПСРМ или профессионалы, которых ПСРМ поддерживает, тогда мы проголосуем. В ином случае, возможны досрочные выборы в июне», – заявил Игорь Додон.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,52+0,59%
EUR20,99+0,69%
GBP23,98+0,71%
UAH0,63+0,80%
RON4,31+0,71%
RUB0,23+1,29%

Курсы валют в MDL на 05.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд