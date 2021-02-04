Долгое время считалось, что заготавливать оливки в промышленных масштабах древние люди научились только в первом тысячелетии до нашей эры. Однако недавняя находка, сделанная на морском дне у побережья города Хайфы, опровергла это мнение.

Израильские археологи нашли остатки настоящего завода, помещения которого были буквально забиты огромным количеством косточек оливок. Именно в этом месте в древности располагался населенный пункт, который позже ушел под воду. Специалисты определили, что все это происходило примерно шесть тысяч шестьсот лет назад.

Причем интересно, что на косточках не обнаружено следов пресса, то есть из плодов не получали оливковое масло. Их, судя по всему, заготавливали в целом виде. Любопытно, что и сегодня при консервировании оливок, чтобы убрать из них горечь, плоды вымачивают в соленой воде – точно так же, как это делали в древности. Благо, морская вода была совсем рядом, сообщает «Jerusalem Post».