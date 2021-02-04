Служба госохраны подтвердила выделение телохранителей для кандидата на пост премьера Натальи Гаврилицэ. В пресс-релизе ведомства утверждается, что решение принято на основе законодательства в этой сфере.

Отметим, что спектр услуг, кроме выделения личных телохранителей, включает охрану дома и служебный автомобиль. Вместе с тем пресс-секретарь Службы охраны заявила в ответ на запрос портала «Telegraph», что «скорее всего, Наталья Гаврилицэ пользуется услугами телохранителей по распоряжению президента Майи Санду».

Журналисты портала отмечают, что закон, на который ссылается Служба, не предусматривает выделения телохранителей, охраны дома и служебной машины в случае кандидатов на какую-либо публичную должность.