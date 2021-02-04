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Газета "Кишиневские новости"

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Российские школьники ищут способы обеззараживания при коронавирусе

Российские школьники ищут способы обеззараживания при коронавирусе
04 февраля
12:57 2021
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Ребята, которые занимаются в детском технопарке Саратова вносят свой вклад в борьбу с пандемией. Одна группа подростков предложила специальную защитную пленку для смартфона. В качестве сырья использован хитозан – вещество, содержащееся в панцире ракообразных. Полученная из него пленка не отличается стойкостью, но школьники придумали добавлять к ней наночастицы серебра. А это, как известно, достаточно сильное обеззараживающее средство. В сочетании с хитозаном серебро создает прочное покрытие, и эксперимент показал, что инфекция на таком материале погибает.

Другая группа юных изобретателей разрабатывает способ дезинфицирующей обработки салонов автомобилей. До сих пор таких устройств для легкового транспорта не существует. Предполагается проводить обеззараживание с использованием ультрафиолетового облучения, а прибор будет подключаться к энергопитанию через прикуриватель автомобиля, сообщает «Российская газета».      

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