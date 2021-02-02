Светлана Тихановская, представитель белорусской оппозиции, проживающая в Вильнюсе, наградила литовских археологов, обнаруживших останки лидеров Польского восстания 1863-1864 годов, сообщает Delfi.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии посетила экспозицию Литовского национального музея, посвященную бунту во второй половине девятнадцатого века на территории бывшей Речи Посполитой. Одним из лидеров восстания был Константин Калиновский, которого в Минске считают белорусом. «Перезахоронение Калиновского было очень важным событием, я бы хотела лично поблагодарить людей, которые участвовали в археологических поисках, а также организовали перезахоронение, и вручить символические знаки почета, чтобы вы знали, что в свое время вы сделали очень много для белорусов, с этого началось осознание белорусами того, что мы являемся народом, и мы начали объединяться», – заявила Тихановская.

Константин Калиновский занимался подготовкой восстания в Литве и Белоруссии, которое вспыхнуло в январе 1863 года. Арестован был через год. Повешен в Вильно на Лукишской площади. Историки, в зависимости от страны пребывания, считают его поляком, литовцем или белорусом.