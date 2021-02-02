Чиновник из Министерства иностранных дел Узбекистана неоднократно приставал с недвусмысленными предложениями к польской журналистке Агнешке Пикулицкой, сообщает Podrobno.uz.

Гостья из Польши намеревалась в очередной раз получить в стране разрешение на работу, она трудится для Al Jazeera, The Guardian, Eurasianet. «Спустя шесть месяцев МИД окончательно отклонил мою заявку на аккредитацию, хотя по закону это должно было длиться не более двух месяцев. Причина: я работала на другие СМИ… В прошлом году я получила аккредитацию, в МИД назначили мне контактное лицо – Рустама. Сначала он казался полезным, но вскоре стало ясно, что его интересует больше, чем просто работа. Он пытался поцеловать меня, и, хотя я ему отказала, он продолжал обращаться ко мне с предложениями встретиться», – написала Пикулицка в Twitter. Также, по ее словам, Рустам давил на нее, чтобы она подготовила материал с рассказом о том, как в Узбекистане успешно справляются с коронакризисом. Агнешка написала две жалобы в узбекский МИД, но ей так никто и не ответил.