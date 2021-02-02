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Газета "Кишиневские новости"

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Гаврилица вопреки Санду может стать премьер-министром

02 февраля
14:17 2021
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Депутат парламента от Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Александр Слусарь в эфире телеканала ProTV, заявил, что его фракция не поддержит кандидатуру Наталии Гаврилицы на пост премьера.

«Положение в экономике ухудшается, и в этой ситуации мы приняли решение не голосовать за кабинет министров под руководством Наталии Гаврилицы», – заявил Слусарь. Такой же позиции придерживаются и в Партии «Действие и солидарность». Следовательно, за неизбрание Гаврилицы гарантировано проголосуют 26 депутатов. Остальные, а это социалисты, ШОРовцы, демократы, Pro Moldova и «За Молдову» окончательного решения не приняли. Для утверждения состава правительства и его программы необходим 51 голос из 101. Санду предложила кандидатуру Гаврилицы на должность премьера 27 января. Ставленница президента в 15-дневнй срок должна представить депутатам поименный список министров и план правления.

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