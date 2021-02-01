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Газета "Кишиневские новости"

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2 февраля наступит светлая полоса жизни для 3-х знаков зодиака

2 февраля наступит светлая полоса жизни для 3-х знаков зодиака
01 февраля
22:17 2021
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Астрологические предсказания бывают разными, но всегда радует, если обещается скорый выход из проблемного, сложного периода жизни. Эти дни запоминаются надолго, а уж если Фортуна улыбнулась во всю ширь, то и на всю жизнь. Для представителей трёх зодиакальных созвездий такой период счастья наступит уже завтра.

Для кого же 2-го февраля солнце засветит ярче, и кто оставит позади темную полосу в судьбе?

СКОРПИОН

С этого дня жизнь Скорпионов существенно изменится – беды и неудачи останутся позади, а любые проблемы будут решаться с легкостью. Скорпионы сами станут творцами своей Судьбы. Они сменят приоритеты и увидят новый смысл в своей жизни.

ДЕВА

2 февраля закончатся беды и для представителей этого знака зодиака. Близкий человек поможет Девам выпутаться из затруднительной ситуации. Им придется определиться с главной мечтой, потому что, начиная с этого дня, Весы будут идти к ее воплощению, получив мощный энергетический заряд.

РАК

Личная жизнь представителей этого знака зодиака изменится очень сильно. Раков ждет судьбоносная встреча с человеком из прошлого. Она перевернет всё – вытеснит боль и неприятные воспоминания, затянет старые раны и наполнит жизнь новым счастливым смыслом. Все обиды останутся в прошлом.

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