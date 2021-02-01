В Лондоне опубликованы копии эскизов Рафаэля Санти к росписи Сикстинской капеллы в Ватикане. Работы мастера хранятся в Музее Виктории и Альберта, на его сайте и появились цифровые копии. Эскизы были сделаны в начале шестнадцатого века по заказу Папы Римского Льва X. Они запечатлели сцены из жизнеописания апостолов Петра и Павла. Глава Святого престола планировал, что на основе эскизов будут сотканы гобелены, которые будут украшать стены капеллы по особым случаям. До наших дней сохранились лишь семь эскизов из первоначальных десяти.

Работы были изучены с использованием инфракрасного сканера, поэтому зритель может разглядеть, что находится под верхними слоями краски и увидеть самые мелкие детали, сообщает Knife.media.