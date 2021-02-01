Вообще-то использование ненормативной лексики всегда считалось следствием дурного воспитания и малой образованности. Но психолог Тимоти Джей из Массачусетского колледжа гуманитарных наук, четыре десятка лет изучающий этот пласт лексики, находит в нем немало положительного.

Прежде всего, по мнению профессора, те, кто хорошо образован и, следовательно, обладают большим словарным запасом, сквернословят более виртуозно. К тому же они хорошо понимают, когда можно использовать брань, а когда нельзя.

Кроме того, тот, кто ругается, более искренен в отношениях с другими людьми. А еще крепкое слово (множество людей знает это по себе) помогает легче переносить боль.

Ну и, наконец, ненормативная лексика дает выход негативным эмоциям, и отпадает необходимость мериться силами физически, сообщает CNN.

Но, конечно, во всем надо знать меру.