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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 31 января 150090 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 31 января 150090 излечившихся
31 января
22:07 2021
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На сегодняшний день в стране 150090 человек прошли лечение и 3438 умерли от инфекции COVID-19.    На 31 января в Молдове подтверждены 159804 случая заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 3360 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16161 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2415 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 246 в крайне тяжелом состоянии (42 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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