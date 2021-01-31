На сегодняшний день в стране 150090 человек прошли лечение и 3438 умерли от инфекции COVID-19. На 31 января в Молдове подтверждены 159804 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3360 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16161 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2415 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 246 в крайне тяжелом состоянии (42 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).