Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в социальной сети, как проявляются последствия перенесенной коронавирусной инфекции и как лучше от них избавиться. По словам доктора, от коронавируса страдает не только дыхательная система, хотя симптомы ее повреждения самые очевидные. Поражаются и сосуды, и нервная система.

Комаровский разделил симптомы проявления последствий коронавируса на три группы. Прежде всего, это нарушения в работе дыхательной системы – чувство недостатка воздуха, кашель, одышка, которая при физических нагрузках становится сильнее. Здесь самый лучший метод, советует врач, не допускать пересушивания слизистых оболочек. Для этого необходимо поддерживать в помещении прохладную температуру и нормальную влажность. Не повредят и дыхательные упражнения.

Следующая группа симптомов – заметная физическая слабость, когда трудно сделать даже небольшое усилие. Но в именно в этой ситуации доктор советует ни в коем случае не отказываться от легких физических нагрузок, в крайнем случае прогуливаться на свежем воздухе хотя в течение получаса.

Еще один набор симптомов (они характерны для двух третей излечившихся от коронавируса) является следствием неврологических нарушений – бессонница, ослабление памяти и мыслительной деятельности, изменение вкуса и обоняния. Если такие симптомы проявляются в течение длительного времени, врач рекомендует несколько повысить физическую нагрузку, выбирая упражнения, требующие навыков ориентирования в пространстве. Хорошо давать нагрузку и мозгу – решать кроссворды, учить стихи и даже начинать осваивать иностранный язык, сообщает телеканал «Доктор».