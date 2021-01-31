Правительство ОАЭ предоставит гражданство иностранцам, внесшим вклад в развитие государства, сообщает ВВС.

Премьер-министр и вице-президент ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум объявил, что в число избранных войдут инвесторы, врачи высокой квалификации, инженеры, спортсмены и деятели искусства. Они и их семьи смогут получить двойное гражданство. Нет никакой специальной формы для заполнения на участие в лотерее века, счастливчиков назовут первые лица ОАЭ, после чего кабинет министров решит, подходит ли предложенная кандидатура для получения гражданства Эмиратов. Именно пандемия коронавируса, спровоцировавшая отток иностранной рабочей силы, вынудила правительство ОАЭ пойти на такой шаг.