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Газета "Кишиневские новости"

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В Ливане запрещено выходить на улицу из-за Covid-19

В Ливане запрещено выходить на улицу из-за Covid-19
31 января
13:27 2021
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Опрометчивые действия правительства Ливана привели к тому, что система здравоохранения оказалась на грани коллапса, передает ВВС.

Для Ливана 2020 год состоял из беспрерывной череды катастроф – экономический кризис, взрыв в порту Бейрута, разрушивший едва ли не весь город, протесты, отставка правительства. Наступивший 2021 год оказался не лучше. Официальные лица страны ослабили жесткий карантин на период рождественских праздников, вследствие чего за последний месяц Ливан фиксирует рекордное число зараженных и смертей от коронавируса. С момента начала пандемии в стране было зарегистрировано 299 тыс. заболевших и 3 тыс. смертей. В больницах Бейрута банально не хватает мест для пребывающих зараженных, и правительство ввело самый жесткий локдаун на планете – полный запрет на выход за пределы дома.

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