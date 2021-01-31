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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Выражение лица может стать своеобразной визиткой

Выражение лица может стать своеобразной визиткой
31 января
13:07 2021
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Психологи Лондонского университета провели любопытный эксперимент. Почти семи сотням добровольцев предложили рассмотреть фотографии людей с разным выражением лица и попросили определить, к какой социальной группе относится тот или иной изображенный.

Оказалось, что людей, чьи лица выражают позитивные эмоции, считали обладателями более высокого социального статуса, а с негативными эмоциями – наоборот. И даже когда один и тот же человек был снят в разные моменты жизни с разными выражениями лица, его поочередно относили к разным социальным группам, считая то благополучным, то представителем другой, недостаточно защищенной категории населения. Такие стереотипы сложились сегодня в обществе. Хотя и бедняк может быть счастлив, а вполне себе обеспеченный господин – болен, разозлен, огорчен, сообщает Knife.media.

В общем, похоже, поговорка «Встречают по одежке» теряет свою актуальность. Теперь визиткой служит выражение лица. Отсюда вывод: «Улыбайтесь!».

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