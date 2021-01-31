Это чрезвычайно важное событие стало возможным после того как Минздрав, возглавляемый Думбрэвяну, присоединился к COVAX

Первые партии вакцины поступят в Молдову в середине февраля. Речь идёт о 24570 дозах от Pfizer и о 265000 от AstraZaneca. Об этом сообщил Минздрав после получения подтверждения со стороны платформы COVAX.

Вакцину от Pfizer разместят на складе Национального агентства общественного здоровья, где обеспечены надлежащие условия хранения – до минус 90 градусов по Цельсию. Затем дозы распределят в пункты вакцинации, с сохранением температурного режима.

Другой вид вакцины поступит в Молдову несколькими партиями – в первом и втором кварталах текущего года. Ее можно хранить при температуре до +8.

Молдова получит бесплатно вакцину, необходимую для прививки 20% населения. Затем будут осуществлены закупки по льготным ценам. Наша страна вступила в COVAX в августе 2020 года, когда Минздрав возглавляла Виорика Думбрэвяну. Уже 7 декабря ею был направлен запрос на получение вакцины.