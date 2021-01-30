В течение прошедшего дня, 30 января, зарегистрированы еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Кишинева, 89-летний мужчина из муниципия Бельцы, 65-летний мужчина из Кишинева, 72-летний мужчина из Оргеева, 66-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из муниципия Бельцы, 76-летний мужчина из Кишинева, 93-летний мужчина из района Кагул, 74-летняя женщина из Кишинева. На вечер 30 января 149562 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3434 человека умерли от инфекции.