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Газета "Кишиневские новости"

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Жители Чадыр-Лунги говорят «нет» решению КС Молдовы

Жители Чадыр-Лунги говорят «нет» решению КС Молдовы
30 января
23:27 2021
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Участники акции выразили свое возмущение политическим решением Конституционного Суда(КС) Молдовы о признании неконституционным Закона о функционировании языков на территории Молдовы.

Выступавшие отметили, что власти вновь пытаются разделить их, в то время как граждане ждали от нового президента обещанной заботы и соблюдения прав национальных меньшинств.

На этой неделе митинги против решения Конституционного суда, отменившего закон о функционировании языков, прошли также в Бессарабке, Новых Аненах, Окнице, Бричанах и других районах республики.

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