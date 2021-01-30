Участники акции выразили свое возмущение политическим решением Конституционного Суда(КС) Молдовы о признании неконституционным Закона о функционировании языков на территории Молдовы.

Выступавшие отметили, что власти вновь пытаются разделить их, в то время как граждане ждали от нового президента обещанной заботы и соблюдения прав национальных меньшинств.

На этой неделе митинги против решения Конституционного суда, отменившего закон о функционировании языков, прошли также в Бессарабке, Новых Аненах, Окнице, Бричанах и других районах республики.