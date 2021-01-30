Третью ночь подряд в Польше не прекращаются митинги против введения запрета на аборты, пишет ВВС.

В современной либерально-демократической Европе, где нет места нетерпимости, трудно представить возможность запрета абортов. Однако Польша рискнула ввести практически полный запрет на прерывание беременности. Исключением являются аборты по медицинским показаниям, в случае, когда продолжение беременности может привести к смерти матери или при изнасиловании и инцесте. Несколько польских городов мгновенно отреагировали, выйдя на протесты. Несмотря на коронавирусные ограничения, третью ночь подряд митингующие не собираются сдаваться. В Варшаве произошли столкновения полиции и мирных граждан.