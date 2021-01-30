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Газета "Кишиневские новости"

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В Польше не утихают митинги против запрета абортов

30 января
22:47 2021
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Третью ночь подряд в Польше не прекращаются митинги против введения запрета на аборты, пишет ВВС.

В современной либерально-демократической Европе, где нет места нетерпимости, трудно представить возможность запрета абортов. Однако Польша рискнула ввести практически полный запрет на прерывание беременности. Исключением являются аборты по медицинским показаниям, в случае, когда продолжение беременности может привести к смерти матери или при изнасиловании и инцесте. Несколько польских городов мгновенно отреагировали, выйдя на протесты. Несмотря на коронавирусные ограничения, третью ночь подряд митингующие не собираются сдаваться. В Варшаве произошли столкновения полиции и мирных граждан.

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