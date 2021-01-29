Представители украинского движения «Всі разом! (Все вместе!)» возмутились закупкой на бюджетные средства комиксов с красноречивым названием «Принцесса + принцесса: долго и счастливо». Книга предназначена для распространения по библиотекам страны, включая школьные, и рекомендована к ознакомлению детям в возрасте от пяти лет, – сообщает Комсомольская правда.

В сказке речь идет о романтических отношениях двух героинь, которые проходят через ряд приключений, попутно выясняя, что же такое «долго и счастливо». Заканчивается творение для малышей свадьбой принцесс.

Движение направило запросы в официальные инстанции и получило ответ из Министерства культуры, в котором подтверждалось, что данная книга действительно была отобрана в числе прочих, приобретена за бюджетный счет и направлена в библиотеки.

Стало известно, что кабмин Украины издал распоряжение о покупке комиксов в тот момент, когда должность премьер-министра занимал Владимир Гройсман, неоднократно говоривший о приверженности его партии традиционным семейным и христианским ценностям.

Эксперты полагают, что книжный скандал может негативно отразиться на рейтинге «Украинской стратегии Гройсмана» в борьбе за голоса украинцев на будущих выборах.

Кроме того, многие на Украине задались вопросом о необходимости госзакупок такого рода литературы в то время, когда в школах не хватает учебников, и большинство родителей вынуждены приобретать их для своих детей самостоятельно.

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