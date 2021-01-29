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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 января 149026 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 января 149026 излечившихся
29 января
18:18 2021
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На сегодняшний день в стране 149026 человек прошли лечение и 3424 умерли от инфекции COVID-19.    На 29 января в Молдове подтверждены 158860 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3384 человека с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16040 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2315 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 199 в крайне тяжелом состоянии (49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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