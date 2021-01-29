На сегодняшний день в стране 149026 человек прошли лечение и 3424 умерли от инфекции COVID-19. На 29 января в Молдове подтверждены 158860 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3384 человека с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16040 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2315 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 199 в крайне тяжелом состоянии (49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).