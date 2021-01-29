Вице-председатель Сейма Литвы Юргис Разма потребовал от правительства запретить Союзу поляков проводить перепись населения, сообщает Delfi.

В этом году Департамент статистики сам намерен подсчитать число граждан, проживающих в стране. Союз намерен работать параллельно. «Несложно выяснить причину – так хотят зафиксировать как можно больше лиц польской национальности. Не исключено, что некоторых жителей заставят указать, что они поляки, несмотря на то, что они, возможно, не хотят указывать национальность или хотят указать другую. Когда знаешь, что важнейшие посты в муниципалитетах Вильнюсского края занимают члены Союза поляков, несложно предположить, что люди подчинятся таким просьбам», – заявил Разма. По его словам инициатива Союза будет способствовать распространению в Литве Covid-19 и прочих напастей. Согласно переписи населения от 2011 года, в стране проживает 84,2% литовцев, 6,6% поляков, 5,8% русских, 1,2% белорусов, 0,5% украинцев, и 0,6% других национальностей.