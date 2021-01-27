Сразу в трех районах страны сегодня прошли акции протеста граждан против решения Конституционного суда, признавшего неконституционным новый Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова. Жители Глодян, Сорок и в Кагула вышли на улицы, чтобы заявить о несогласии с решением КС.

Русскоязычные жители страны выступили против ущемления их прав и дискриминации по языковому и национальному признаку. Так, представитель чешской общины Кагула Елена Констандогло отметила, что в районе соседствуют чешские, немецкие, болгарские села, то есть населенные пункты и с компактным проживанием представителей разных национальностей. И все они – так сложилось исторически – используют русский язык в качестве средства межнационального общения.

«Мы не выступаем против государственного языка, но считаем, что должны быть созданы условия для его изучения, в законе о функционировании языков эти условия были предусмотрены», – сказала Елена Констандогло.

Представительница русско-славянской общины Тамара Филиппенко отметила, что жители района долго ждали принятия закона о функционировании языков и признания русского языка средством межнационального общения.

«Наши права ущемляют в госучреждениях, мы не можем получить ответы на наши запросы на русском языке. Нас сталкивают лбами с жителями Приднестровья, которые являются такими же гражданами Республики Молдова, как и мы», – подчеркнул участник митинга.

Представитель гагаузской общины Евгений Осадченко высказал возмущение, которое разделяют жители района, тем, что Конституционный суд для принятия решения использовал манипуляции цифрами и ввел общественность в заблуждение.

«В нашей стране не живет 77 % румын, по последней переписи молдаванами назвали себя 75% населения, 56% считают родным молдавский язык, более миллиона человек в стране общаются на русском языке. Русскому языку должен быть возвращен статус языка межнационального общения в нашей стране», – подытожил Евгений Осадченко.