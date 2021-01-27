Майя Санду в ходе брифинга сообщила, что приняла решение и предлагает на должность премьера Наталью Гаврилица.

Лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что Майя Санду с выдвижением кандидатуры премьера хоть и опоздала на месяц, но все же вписалась в отведенный социалистами срок – до 1 февраля.

«Ждем программу и состав правительства, предложенные этим кандидатом (по Конституции на это отведено 15 дней).

Думаю, парламент мог бы не тянуть и рассмотреть этот вопрос уже на следующей неделе, когда откроется парламентская сессия.

В конце этой недели состоится заседание Республиканского совета ПСРМ, где, кроме других стратегических вопросов, мы будем обсуждать и нашу позицию по поводу голосования или не голосования за новый состав правительства» – сообщил также Игорь Додон.