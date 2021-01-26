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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове вступят в силу новые пониженные тарифы на электроэнергию

26 января
15:48 2021
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С 1 февраля жители страны будут платить меньше за электричество. Национальное агентство по регламентированию в энергетике (НАРЭ) одобрило сегодня новые тарифы для бытовых потребителей.

Так потребители компании «Premier Energy», подключенные к сетям низкого напряжения, будут платить 1,51 лея/kWh в сравнении с нынешними 1,68 лея/kWh. В случае сетей среднего напряжения тариф составит 1,25 лея/kWh, высокого – 1,14 лея/kWh.

В 2020 году президент Игорь Додон потребовал снизить тарифы на электричество для потребителей, мотивировав это падением стоимости нефти, валютным курсом и снижением закупочной цены.

Стоит отметить, что последнее по времени подорожание произошло в августе 2019 года при правительстве Майи Санду. Тогда максимальный размер тарифа увеличился на 16,7% за kWh.

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