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Газета "Кишиневские новости"

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В США спасают от уничтожения неиспользованные вакцины

26 января
15:27 2021
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По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше половины мирового объема вакцин от разных заболеваний приходится уничтожать, потому что их не использовали вовремя или неправильно хранили. Но в условиях пандемии так обращаться с вакцинами против коронавируса – непозволительная роскошь.

В США нашли оригинальный способ использовать вакцины из вскрытых упаковок, которые обязательно нужно использовать в течение суток. Флакон «Pfizer» предназначен шестерым пациентам, ампула «Moderna» – десяти. И хотя некоторым американцам приходится довольно долго ожидать прививки, в медицинских учреждениях нередко к вечеру остаются несколько неиспользованных доз, которые назавтра уже непригодны для вакцинации.

Медикам приходится искать различные способы использовать препарат. Некоторые буквально ловят пациентов на улицах рядом с клиникой или в соседних магазинах, а в городе Нэшвилл решили распределять право получить прививку без очереди в лотерею. Участвовать в ней могут все жители города, и уже есть счастливчики, которым повезло, сообщает ABC News.       

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