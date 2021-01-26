В США спасают от уничтожения неиспользованные вакцины
По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше половины мирового объема вакцин от разных заболеваний приходится уничтожать, потому что их не использовали вовремя или неправильно хранили. Но в условиях пандемии так обращаться с вакцинами против коронавируса – непозволительная роскошь.
В США нашли оригинальный способ использовать вакцины из вскрытых упаковок, которые обязательно нужно использовать в течение суток. Флакон «Pfizer» предназначен шестерым пациентам, ампула «Moderna» – десяти. И хотя некоторым американцам приходится довольно долго ожидать прививки, в медицинских учреждениях нередко к вечеру остаются несколько неиспользованных доз, которые назавтра уже непригодны для вакцинации.
Медикам приходится искать различные способы использовать препарат. Некоторые буквально ловят пациентов на улицах рядом с клиникой или в соседних магазинах, а в городе Нэшвилл решили распределять право получить прививку без очереди в лотерею. Участвовать в ней могут все жители города, и уже есть счастливчики, которым повезло, сообщает ABC News.