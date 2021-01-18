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Газета "Кишиневские новости"

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Безделье может быть очень доходным

18 января
22:27 2021
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Один находчивый житель столицы Японии нашей прекрасный способ прекрасно зарабатывать, ничего при этом не делая. Он за деньги составляет компанию одиноким людям – разделяет с ними трапезу, гуляет, сопровождает в походах за покупками и даже может поддержать несложную беседу.

Идея пришла токийцу в голову два с лишним года назад, и оказалось, что такая услуга очень даже востребована. Профессионального бездельника, как он сам себя называет, нанимали уже свыше трех тысяч раз. Оплачивается услуга неплохо – десять тысяч иен, это почти сто долларов, плюс затраты на проезд и питание. Во всяком случае, за это время общий заработок находчивого бездельника составил уже почти тридцати миллионов иен.

О своем опыте токиец написал книгу, а с него списали образ героя сериала, пишут «Известия».   

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