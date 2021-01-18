Один находчивый житель столицы Японии нашей прекрасный способ прекрасно зарабатывать, ничего при этом не делая. Он за деньги составляет компанию одиноким людям – разделяет с ними трапезу, гуляет, сопровождает в походах за покупками и даже может поддержать несложную беседу.

Идея пришла токийцу в голову два с лишним года назад, и оказалось, что такая услуга очень даже востребована. Профессионального бездельника, как он сам себя называет, нанимали уже свыше трех тысяч раз. Оплачивается услуга неплохо – десять тысяч иен, это почти сто долларов, плюс затраты на проезд и питание. Во всяком случае, за это время общий заработок находчивого бездельника составил уже почти тридцати миллионов иен.

О своем опыте токиец написал книгу, а с него списали образ героя сериала, пишут «Известия».