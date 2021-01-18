Ученые из Университета Гамбург-Эппендорф в Германии проанализировали, насколько употребление алкоголя связано с риском возникновения аритмии. Замечено, что у людей, регулярно не отказывающих себе в значительных дозах спиртного, опасность сердечной недостаточности высока. А она, в свою очередь, провоцирует аритмию. Но у тех, кто употребляет малые дозы, риск сердечной недостаточности несуществен, а риск аритмии существует, то есть он не связан с сердечной недостаточностью.

За небольшую дозу спиртного исследователи приняли один стакан вина, или маленькую кружку пива, или четырем сотым литра крепкого алкоголя. Были изучены данные свыше ста семи тысяч человек моложе сорока восьми лет – участников пяти исследований, длившихся почти три десятилетия. Когда исследование только начиналось, абсолютное большинство испытуемых аритмией не страдали.

К середине периода наблюдений почти у шести тысяч человек была диагностирована артимия, результаты оказались одинаковыми как для мужчин, так и для женщин, и не зависели от вида употребляемого алкоголя. То есть риск получения сердечной аритмии при употреблении небольших доз спиртного вырос на шестнадцать процентов. Но если эти дозы увеличиваются, растет и опасность: две дозы в день – на двадцать восемь процентов, четыре и больше – почти на пятьдесят.

При этом установлена только зависимость, а причины ее пока науке не известны, сообщает derstandard.at.