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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Создан биоразлагаемый стент для детей с дыхательными заболеваниями

18 января
20:07 2021
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Сужение дыхательных путей – сложная патология для детей. Обычно ее лечат хирургическими методами и устанавливают специальную трубку – стент, чтобы дыхательные пути не закрывались и не мешали доступу воздуха в организм. Но со временем стенты (обычно они изготовлены из металла или силикона) удаляют, поскольку они могут привести к повреждению дыхательных путей.

Исследователи из Питтсбургского университета в США нашли способ создать стент из магниевого сплава, обладающий биоразлагаемыми свойствами. В лабораторных экспериментах стент проявил сверхвысокую пластичность, за счет чего не происходит повреждения тканей организма, и показал лучшие результаты, чем применяющиеся до сих пор, сообщает engineering.pitt.edu.   

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