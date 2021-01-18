На сегодняшний день в стране 143330 человек прошли лечение и 3267 умерли от инфекции COVID-19. На 18 января в Молдове подтверждены 153112 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3983 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20882 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2274 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 227 в крайне тяжелом состоянии (30 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).