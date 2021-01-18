Вторник, 19 января 2021, 06:12

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 января 143330 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 января 143330 излечившихся
18 января
19:57 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 143330 человек прошли лечение и 3267 умерли от инфекции COVID-19.   На 18 января в Молдове подтверждены 153112 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3983 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20882 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2274 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 227 в крайне тяжелом состоянии (30 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,310,00%
EUR20,94+0,12%
GBP23,55+0,14%
UAH0,610,00%
RON4,30+0,14%
RUB0,23+0,02%

Курсы валют в MDL на 19.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд