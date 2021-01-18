Санду загнали в политический капкан. Теперь она обязана назвать своего кандидата на пост премьера. Такое мнение высказал политический обозреватель Руслан Шевченко, комментируя вердикт Конституционного суда, признавшего процедуру самороспуска парламента незаконной.

«Первое серьезное внутриполитическое поражение президента Санду. Это значит, что Санду поймали в политический капкан. Теперь она обязана назвать своего кандидата на пост премьера. Тем более, что еще совсем недавно Санду убеждала общественность, что у нее есть профессионалы, способные возглавить правительство и стать в нем министрами. Любая попытка Санду уклониться от этого может спровоцировать выдвижение социалистами и Шором вопроса об импичменте», – написал Шевченко в социальной сети.

По его мнению, у кандидата, выдвинутого Санду, есть шансы получить поддержку социалистов и партии «Шор», хотя бы в пику самой Санду.

«Просто, чтобы насолить Санду и показать ей и всем жителям страны, что от нее мало что зависит. А заодно, поскольку экономическая ситуация в стране очень тяжелая, “опустить” рейтинг Санду и ее ПДС еще до парламентских выборов до минимально возможных величин. Выхода из этой ситуации теперь у Санду уже не осталось», – заключил обозреватель.