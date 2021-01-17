Сразу по прибытии из Берлина в Москву Алексей Навальный был задержан, сообщает РБК.

Российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Берлина, где проходил лечение после отравления ядом класса «Новичок». Перед вылетом из столицы Германии на рейсе “Победы” его ожидали журналисты, однако он так и не вышел к прессе. Навальный был объявлен в розыск еще 29-го декабря 2020 года Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Причиной объявления оппозиционера в розыск стала его неявка в уголовно-исполнительную инспекцию во время нахождения в статусе условно осужденного. Сегодня, 17 января, едва пройдя паспортный контроль в аэропорту Шереметьево, куда вместо Внуково приземлился самолет, оппозиционер был задержан сотрудниками ФСИН. Дальнейшую судьбу Навального будет решать суд.