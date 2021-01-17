На сегодняшний день в стране 143150 человек прошли лечение и 3250 умерли от инфекции COVID-19. На 17 января в Молдове подтверждены 152854 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3963 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20883 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2277 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 226 в крайне тяжелом состоянии (36 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).