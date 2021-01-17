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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 января 143150 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 января 143150 излечившихся
17 января
22:17 2021
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На сегодняшний день в стране 143150 человек прошли лечение и 3250 умерли от инфекции COVID-19.   На 17 января в Молдове подтверждены 152854 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3963 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20883 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2277 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 226 в крайне тяжелом состоянии (36 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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