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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Стало известно, почему возникает синдром раздраженного кишечника

17 января
21:07 2021
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Синдром раздраженного кишечника – неприятное состояние, с которым сталкивается очень большое число людей. Исследователи Левенского католического университета в Бельгии разобрались, почему у некоторых людей возникает боль в животе, когда они едят определенную пищу.

Если кишечник здоров, иммунная система спокойно воспринимает любую пищу. Но если в организме присутствует инфекция, чувствительность иммунитета к съеденному обостряется. Это выяснилось в результате эксперимента, его поставили на лабораторных животных.

Сначала кишечной инфекцией заразили мышей и кормили при этом белком. После того, как инфекция была вылечена, животным вновь дали тот же белок, и кишечник отреагировал болью. Потом эксперимент повторили на людях, и получили аналогичный результат.

Ученые надеются, что их исследование окажется полезным при выработке новых, более эффективных методов лечения синдрома раздраженного кишечника, сообщает «Medical Xpress».  

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