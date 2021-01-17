Синдром раздраженного кишечника – неприятное состояние, с которым сталкивается очень большое число людей. Исследователи Левенского католического университета в Бельгии разобрались, почему у некоторых людей возникает боль в животе, когда они едят определенную пищу.

Если кишечник здоров, иммунная система спокойно воспринимает любую пищу. Но если в организме присутствует инфекция, чувствительность иммунитета к съеденному обостряется. Это выяснилось в результате эксперимента, его поставили на лабораторных животных.

Сначала кишечной инфекцией заразили мышей и кормили при этом белком. После того, как инфекция была вылечена, животным вновь дали тот же белок, и кишечник отреагировал болью. Потом эксперимент повторили на людях, и получили аналогичный результат.

Ученые надеются, что их исследование окажется полезным при выработке новых, более эффективных методов лечения синдрома раздраженного кишечника, сообщает «Medical Xpress».