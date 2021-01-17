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Газета "Кишиневские новости"

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В России создали браслет для наблюдения за больным коронавирусом

17 января
20:17 2021
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Пандемия коронавируса подстегнула создание цифровых устройств для борьбы с инфекцией. Так, в российском Челябинске компания «Нейротехнолоджи» разработала электронный браслет, благодаря которому можно увеличить уровень выявления заболевания на ранней стадии. Устройство также позволяет следить за состоянием больных, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома.

Гаджет снабжен датчиками, записывающими кардиограмму, измеряющими температуру тела человека и уровень насыщения крови кислородом, а также фиксирует активность вегетативной нервной системы. Прибор анализирует полученную информацию и делает вывод о течении заболевания. Данные посылаются на смартфон пациента, при необходимости они передаются врачу в режиме реального времени. 

Устройство универсально и по своим возможностям превосходит зарубежные «умные часы», у которых набор функций не столь широк. В ближайшее время разработчики планируют оснастить браслет искусственным интеллектом и обучить его предсказывать критические изменения в состоянии больного, передает ТАСС.

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