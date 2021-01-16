В течение прошедшего дня, 16 января, зарегистрированы еще 17 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 62-летняя женщина из Кишинева, 64-летняя женщина из Кишинева, 81-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Кишинева, 94-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из Кагульского района, 79-летний мужчина из Хынчештского района, 69-летняя женщина из Шолданештского района, 66-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Новоаненского района, 76-летний мужчина из Яловенского района, 75-летний мужчина из района Басарабяска, 63-летняя женщина из Чимишлийского района, 77-летний мужчина из Кантемирского района, 81-летняя женщина из Дондюшанского района, 60-летний мужчина из муниципия Бельцы, 56-летняя женщина из Кагульского района. На вечер 16 января 142669 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3245 человек умерли от инфекции.