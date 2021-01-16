Суббота, 16 января 2021, 22:36

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Индии началась программа по вакцинации 1,3 млрд человек

В Индии началась программа по вакцинации 1,3 млрд человек
16 января
18:28 2021
Версия для печати

Индия начала самую крупную в мире кампанию по вакцинации граждан. Медицинские работники стали первыми, кто получил лекарство от коронавируса, сообщает ВВС.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил начало программы по вакцинации более чем 1,3 млрд человек. Моди высказал свою благодарность медикам, работающим в красной зоне, которые стали первыми гражданами, получившими вакцину от коронавируса. Миллионы доз двух одобренных в Индии вакцин – Covishield и Covaxin – были распространены по стране за несколько дней до старта программы по защите граждан. «Мы начинаем крупнейшую в мире кампанию по вакцинации. Это покажет миру, на что мы способны», – заявил премьер-министр Моди в своем обращении к нации. Индия стала второй страной после США по числу зараженных Covid-19. В стране было зафиксировано 10,5 млн заболевших на 152 тыс. смертей.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,200,00%
EUR20,77+0,03%
GBP23,36–0,01%
UAH0,61–0,34%
RON4,260,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 16.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд