Индия начала самую крупную в мире кампанию по вакцинации граждан. Медицинские работники стали первыми, кто получил лекарство от коронавируса, сообщает ВВС.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил начало программы по вакцинации более чем 1,3 млрд человек. Моди высказал свою благодарность медикам, работающим в красной зоне, которые стали первыми гражданами, получившими вакцину от коронавируса. Миллионы доз двух одобренных в Индии вакцин – Covishield и Covaxin – были распространены по стране за несколько дней до старта программы по защите граждан. «Мы начинаем крупнейшую в мире кампанию по вакцинации. Это покажет миру, на что мы способны», – заявил премьер-министр Моди в своем обращении к нации. Индия стала второй страной после США по числу зараженных Covid-19. В стране было зафиксировано 10,5 млн заболевших на 152 тыс. смертей.