Суббота, 16 января 2021, 22:36

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Pfizer отправляет в ЕС меньше вакцин, чем обещал

Pfizer отправляет в ЕС меньше вакцин, чем обещал
16 января
18:27 2021
Версия для печати

Американская фирма-производитель вакцины Pfizer-BioNTech снижает темпы поставок в страны ЕС, передает ВВС.

Несколько европейских государств получают значительно меньший объем вакцины Pfizer, чем предполагалось изначально. Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония потребовали, чтобы ЕС надавил на Pfizer. Представители вышеперечисленных стран назвали ситуацию «неприемлемой» и предупредили, что снижение объема и скорости поставок может вызвать сомнение в эффективности вакцины. В пресс-службе Pfizer заявили, что снижение поставок медикамента является временным обстоятельством. Проблемы с поставками связаны с новой технологией, введенной фармацевтической компанией для увеличения скорости производства лекарства.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,200,00%
EUR20,77+0,03%
GBP23,36–0,01%
UAH0,61–0,34%
RON4,260,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 16.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд