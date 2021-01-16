Американская фирма-производитель вакцины Pfizer-BioNTech снижает темпы поставок в страны ЕС, передает ВВС.

Несколько европейских государств получают значительно меньший объем вакцины Pfizer, чем предполагалось изначально. Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония потребовали, чтобы ЕС надавил на Pfizer. Представители вышеперечисленных стран назвали ситуацию «неприемлемой» и предупредили, что снижение объема и скорости поставок может вызвать сомнение в эффективности вакцины. В пресс-службе Pfizer заявили, что снижение поставок медикамента является временным обстоятельством. Проблемы с поставками связаны с новой технологией, введенной фармацевтической компанией для увеличения скорости производства лекарства.