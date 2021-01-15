Многим людям знакомо это неприятное состояние – шум в ушах. Он может быть разным: у кого-то это звон, у кого-то свист, а некоторым слышится шелест листвы или шум водопада. Главное, что это проблема, и лекарства от нее еще не найдено.

Американские ученые установили, что причиной шума в ушах может быть нехватка кобаламина – витамина В12, отвечающего за нашу нервную систему, а также регулирующего функции кроветворной системы. Кроме того, витамин В12 задействован в производстве миелина – оболочки, которая окружает нерв. Если витамина в организме недостаточно, связи нервов между собой ухудшаются, что может стать причиной возникновения посторонних звуков в ушах.

Помимо прочего, дефицит В12 вызывает и другие неприятные ощущения – онемение или покалывание в ладонях и стопах.

На сегодняшний день при проблемах шума в ушах используют медикаментозную терапию, рефлексо- и физиотерапию.