«Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить» – это крылатое выражение о принципах свободы слова и демократии приписывается Вольтеру. На самом деле эту фразу написала британская писательница Эвелин Холл в её книге The Friends of Voltaire. Об этом написал на своей странице в социальной сети глава ПСРМ, экс-президент РМ Игорь Додон.

«Этот принцип, скорее всего, уже не может быть основой демократии в тех странах, которые считают себя колыбелью и эталоном демократии и мира для всего человечества, но которые в последнее время закрывают доступ к СМИ и социальным сетям для тех, кто думает иначе, чем власть имущие.

Думаю, страны «с менее развитой демократией» скоро станут примером для многих в деле продвижения демократических принципов и обеспечения свободы слова», – подчеркнул политик.

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