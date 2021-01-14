Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в социальной сети разъяснил, почему при коронавирусе принимать антибиотики «для профилактики» бесполезно.

По словам доктора, чаще всего организм в состоянии самостоятельно победить любую респираторную вирусную инфекцию, не прибегая к помощи лекарств. А большинство смертей при инфицировании коронавирусом происходит по причине вирусной пневмонии, сопровождающейся дыхательной недостаточностью, или из-за осложнений в результате тромбоэмболии или воспаления сосудов. Лечить подобные патологии антибиотиками бессмысленно.

А когда человек сам себе назначает антибиотики, он уверен, что лечение идет правильно. Поэтому пациент уже не обращает внимания на повышение свертываемости крови или на то, насколько поражена ткань легких. То есть вместо реального лечения он получает его иллюзию, которая может привести к печальным последствиям, считает Евгений Комаровский, сообщает телеканал «Доктор».