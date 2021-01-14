Четверг, 14 января 2021, 19:29

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон поздравил граждан Молдовы с Днем Святого Василия Великого

Игорь Додон поздравил граждан Молдовы с Днем Святого Василия Великого
14 января
12:37 2021
Версия для печати

Сегодня христиане чествуют Святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, одного из важнейших отцов Православной Церкви и великого христианского богослова.

В связи с этим событием председатель ПСРМ Игорь Додон опубликовал обращение к согражданам:

«Святой Василий Великий прилагал постоянные усилия для организации церкви, боролся за права духовенства и проповедовал православную веру. Он уделял большое внимание бедным, угнетенным, основал несколько церквей, больниц, приютов, совершил множество благотворительных деяний.

Также в этот день наши люди чтут прекрасную традицию празднования Нового года по старому стилю, соблюдая многие обычаи и традиции, связанные с этим праздником.

Сердечно желаю всем нашим людям счастливого Нового года, а еще поздравляю всех наречённых именем Святого Василия Великого. С Новым годом!»

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,20+0,05%
EUR20,84–0,32%
GBP23,47+0,08%
UAH0,61–0,34%
RON4,28–0,32%
RUB0,23+0,64%

Курсы валют в MDL на 14.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд