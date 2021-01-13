Четверг, 14 января 2021, 08:41

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Начнем Новый год с хорошими мыслями и намерениями

Игорь Додон: Начнем Новый год с хорошими мыслями и намерениями
13 января
21:47 2021
Версия для печати

Сегодня, в канун Нового года по старому стилю, председатель ПСРМ Игорь Додон поздравил всех граждан Молдовы, пожелал здоровья, мира и благополучия.

«Этот день напоминает мне о родном селе, о детстве, снежных зимах и ватагах ребятишек, которые ходили от дома к дому с колядками, желая всем долгих лет и процветания.

Кроме того, этот праздник дает нам хорошую возможность загадать желания и начать Новый год с хорошими мыслями и намерениями.

Желаю всем урожайного Нового года, полного радости, здоровья и процветания!» – написал Игорь Додон в соцсетях.

P.S. К сообщению председатель ПСРМ приложил видеопоздравление, записанное в молдавских сёлах. Этот красивый обычай наших предков нужно беречь и передать будущим поколениям, считает лидер социалистов.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1ZAUz7yv3rzWOVnA3PAc5hSOzYi-4ZCqT/view?usp=sharing

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,25+0,34%
EUR20,94+0,20%
GBP23,52+0,26%
UAH0,62+0,34%
RON4,30+0,21%
RUB0,23+0,49%

Курсы валют в MDL на 14.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд