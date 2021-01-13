Сегодня, в канун Нового года по старому стилю, председатель ПСРМ Игорь Додон поздравил всех граждан Молдовы, пожелал здоровья, мира и благополучия.

«Этот день напоминает мне о родном селе, о детстве, снежных зимах и ватагах ребятишек, которые ходили от дома к дому с колядками, желая всем долгих лет и процветания.

Кроме того, этот праздник дает нам хорошую возможность загадать желания и начать Новый год с хорошими мыслями и намерениями.

Желаю всем урожайного Нового года, полного радости, здоровья и процветания!» – написал Игорь Додон в соцсетях.

P.S. К сообщению председатель ПСРМ приложил видеопоздравление, записанное в молдавских сёлах. Этот красивый обычай наших предков нужно беречь и передать будущим поколениям, считает лидер социалистов.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1ZAUz7yv3rzWOVnA3PAc5hSOzYi-4ZCqT/view?usp=sharing