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Газета "Кишиневские новости"

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Сегодня начался самый громкий суд в Италии с 1980 по делу Ндрангеты

Сегодня начался самый громкий суд в Италии с 1980 по делу Ндрангеты
13 января
19:58 2021
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Сотни членов самой влиятельной итальянской мафиозной группировки предстанут перед судом, сообщает ВВС.

Италии предстоит самое громкое судебное разбирательство с 1980 года. 355 членов мафиозной группировки и уличенных в незаконной деятельности политиков предстанут перед судом. Длительное расследование преступлений итальянской ОПГ Ндрангета подошло к концу. Свои показания готовы дать более 900 свидетелей. В длинном списке обвинений: убийство, трафик наркотиков, вымогательство, отмывание денег. Суд начался 13-го января и, предположительно, продлится дольше двух лет. Дело рассматривают в самом сердце территорий группировки Ндрангета – итальянском регионе Калабрия. Вместо зала суда был выбран колл-центр, в котором будет возможность разместить несколько сотен человек, чье присутствие будет обязательным.

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