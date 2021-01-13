Сотни членов самой влиятельной итальянской мафиозной группировки предстанут перед судом, сообщает ВВС.

Италии предстоит самое громкое судебное разбирательство с 1980 года. 355 членов мафиозной группировки и уличенных в незаконной деятельности политиков предстанут перед судом. Длительное расследование преступлений итальянской ОПГ Ндрангета подошло к концу. Свои показания готовы дать более 900 свидетелей. В длинном списке обвинений: убийство, трафик наркотиков, вымогательство, отмывание денег. Суд начался 13-го января и, предположительно, продлится дольше двух лет. Дело рассматривают в самом сердце территорий группировки Ндрангета – итальянском регионе Калабрия. Вместо зала суда был выбран колл-центр, в котором будет возможность разместить несколько сотен человек, чье присутствие будет обязательным.