Среда, 13 января 2021, 03:38

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Реницэ: Политический матч со счетом 0:0 не в пользу Молдовы

12 января
23:32 2021
Версия для печати

Встреча Майи Санду и Владимира Зеленского оказалась безрезультатной. Об этом написал Валериу Реницэ, комментируя первый зарубежный визит молдавского президента.

«Понятно, что есть много фанатов Майи Санду, которые с их упертым энтузиазмом победителей на выборах, хотели бы увидеть политическую звезду, которую приветствует почетный караул Зеленского и услышать гимн „Limba noastră” в сердце Киева. Это случилось, но последовал политический матч, который завершился со счетом 0:0 не в пользу Молдовы»,- отметил Реницэ.

По словам журналиста, не зафиксировано ни одной договоренности по ключевым для Молдовы сферам, а о результатах собеседники говорили только в будущем времени.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,19–0,01%
EUR20,98+0,37%
GBP23,48+1,02%
UAH0,61+0,48%
RON4,31+0,35%
RUB0,23+1,56%

Курсы валют в MDL на 12.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд