Встреча Майи Санду и Владимира Зеленского оказалась безрезультатной. Об этом написал Валериу Реницэ, комментируя первый зарубежный визит молдавского президента.

«Понятно, что есть много фанатов Майи Санду, которые с их упертым энтузиазмом победителей на выборах, хотели бы увидеть политическую звезду, которую приветствует почетный караул Зеленского и услышать гимн „Limba noastră” в сердце Киева. Это случилось, но последовал политический матч, который завершился со счетом 0:0 не в пользу Молдовы»,- отметил Реницэ.

По словам журналиста, не зафиксировано ни одной договоренности по ключевым для Молдовы сферам, а о результатах собеседники говорили только в будущем времени.