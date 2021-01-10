Специалисты Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона провели масштабное исследование, в течение пяти лет наблюдали за более чем полутысячей пожилых пациентов, периодически измеряя эластичность стенок аорты. Это свойство теряется с возрастом, из-за чего возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в ходе исследования неожиданно обнаружилось, что утрата эластичности стенок аорты связана с уменьшением кровоснабжения мозга, из-за чего происходит ослабление мыслительной деятельности и ухудшение памяти. А это путь к деменции.

Таким образом, если бороться с факторами, ведущими к потере эластичности стенок аорты – гипертонией, диабетом, сосудистыми патологиями, а также малоподвижным образом жизни, курением – можно предотвратить раннее наступление деменции, средств для лечения которой пока не найдено, сообщает «Daily Mail».