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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Чем здоровее сердце, тем дальше деменция

Чем здоровее сердце, тем дальше деменция
10 января
13:21 2021
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Специалисты Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона провели масштабное исследование, в течение пяти лет наблюдали за более чем полутысячей пожилых пациентов, периодически измеряя эластичность стенок аорты. Это свойство теряется с возрастом, из-за чего возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в ходе исследования неожиданно обнаружилось, что утрата эластичности стенок аорты связана с уменьшением кровоснабжения мозга, из-за чего происходит ослабление мыслительной деятельности и ухудшение памяти. А это путь к деменции.

Таким образом, если бороться с факторами, ведущими к потере эластичности стенок аорты – гипертонией, диабетом, сосудистыми патологиями, а также малоподвижным образом жизни, курением – можно предотвратить раннее наступление деменции, средств для лечения которой пока не найдено, сообщает «Daily Mail».        

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