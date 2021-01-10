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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 января 138103 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 января 138103 излечившихся
10 января
01:31 2021
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На сегодняшний день в стране 138103 человека прошли лечение и 3130 умерли от инфекции COVID-19.   На 9 января в Молдове подтверждены 149093 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 4999 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 24301 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2437 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 236 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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