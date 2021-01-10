На сегодняшний день в стране 138103 человека прошли лечение и 3130 умерли от инфекции COVID-19. На 9 января в Молдове подтверждены 149093 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4999 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 24301 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2437 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 236 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).