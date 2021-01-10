В течение прошедшего дня, 9 января, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 84-летний мужчина из Кишинева, 53-летний мужчина из Тараклийского района, 65-летний мужчина из Кишинева, 54-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из муниципия Бельцы, 84-летний мужчина из района Чимишлия, 69-летняя женщина из Дондюшанского района, 65-летняя женщина из Каушанского района. На вечер 9 января 138103 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3130 человек умерли от инфекции.