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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 января 3130 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 января 3130 смертельных случаев
10 января
01:26 2021
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В течение прошедшего дня, 9 января, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 84-летний мужчина из Кишинева, 53-летний мужчина из Тараклийского района, 65-летний мужчина из Кишинева, 54-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из муниципия Бельцы, 84-летний мужчина из района Чимишлия, 69-летняя женщина из Дондюшанского района, 65-летняя женщина из Каушанского района. На вечер 9 января 138103 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3130 человек умерли от инфекции.

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